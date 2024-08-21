Hunter Biden aleyhindeki vergi kaçırma davası eylül ayında görülecek

ABD’de 2016-2019 yılları arasında toplam 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın California eyaletinde açılan davanın düşürülmesi yönündeki talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Haziran ayında Delaware eyaletinde görülen başka bir dava kapsamında kanun dışı yollardan silah satın almak ve resmi belgede yalan beyanda bulunmaktan suçlu bulunan Biden, 9 Eylül tarihi itibarıyla ise vergi kaçakçılığı suçlamasıyla California'da yargılanmaya başlanacak.

Hunter Biden’ın avukatları, Biden’ın oğlu aleyhindeki her iki davada soruşturmaları yöneten ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından Özel Yetkili Savcı olarak görevlendirilen David Weiss’in Delaware eyaletinde görev alan bir hukukçu olması nedeniyle California’daki vergi kaçakçılığı davasına atanmasının hukuka aykırı olduğunu ve Weiss’in California’da yetkisi olmadığını ileri sürmüştü. Başkan Biden’ın ilk oğlu olan 54 yaşındaki Hunter’ın avukatları tarafından yapılan bu çerçevede davanın iptal edilmesi yönündeki başvuru, pazartesi günü California’da Yargıç Mark C. Scarsi tarafından reddedildi.

ALACAĞI CEZA SEÇİMLERDEN 8 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Hunter Biden, 11 Haziran’da Delaware eyaletinde görülen diğer davada 2018 yılında silah satın alırken resmi yetkiliye yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanmadığı yönünde yalan beyanda bulunmak ve satın aldığı silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Hunter Biden’ın ceza duruşması, ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinden 8 gün sonra, 13 Kasım’da gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Biden, daha önce yaptığı açıklamada oğlu Hunter için af kararı çıkarmayacağını söylemişti. Diğer yandan ABD basını, Biden’ın 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce fikrini değiştirebileceğini ileri sürüyor.

Hunter Biden hapis cezası alsa da bu cezanın denetimli serbestlik ile sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.