Hurafeyle hayat karartacaklar

Haber Merkezi

Kars’ta bir ailenin yeni doğan bebeklerine ‘topuk kanı testi’ yaptırmamasını haklı bulan mahkeme kararı büyük tepkiye yol açtı. Hakimin gerekçeli kararını, kendini “alternatif tıpçı” ya da ‘İslam tıbbı uzman’ olarak tanıtan Aidin Salihi’nin kitabına dayandırmasına ilişkin haberin ardından Sağlık Bakanlığı da harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı, karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı belirtildi.

YANLIŞ KARARDAN DÖNÜN

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Doğan her çocuğun erken tanı ve tedaviye ulaşma hakkı vardır. Bu hak, ne çocuğun ailesinin ne de başka bir otoritenin tercihine ya da hukuki kararlara dayandırılarak elinden alınamaz. Yenidoğan tarama testleri, halk arasında bilinen adı ile “Topuk Testi” de bu hakların arasındadır. Yerel mahkeme, bilimsel desteği olmayan gerekçe ile reddetti. Bu karar sadece çocuklarımızda engellenebilir zekâ geriliklerinin artışına neden olmayacak; ailelerin keyfi kararlar alarak çocukların tanı ve tedavilerini reddetmelerine zemin hazırlayacak. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmeli."

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Kars Aile Mahkemesi modern tıbbı yok sayan bir karara imza attığı belirtildi. “Alternatif ve geleneksel tıp” olarak adlandırılan bu uygulamalar, sağlıkta muhafazakârlaşmanın bir ürünü sayıldığı savunulan açıklamada şöyle denildi: ”Bu uygulamaların modern bilimsel tıbbi bilgiyle denk görülmesi bilim dışı olduğu kadar, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi düpedüz sabote edici nitelikte. Bilimselliği kanıtlanmamış, alternatif uygulamaların tercih edilmesi, bu alandaki uygulayıcıların ‘bilirkişi’ pozisyonunda değerlendirilmesi yalnızca sağlıkta muhafazakârlaşmanın değil aynı zamanda ticarileşmenin de bir başka boyutu. Hükümet muhafazakârlaşmayı yaygınlaştıran uygulamalara müsaade etmemeli." CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de "İstinaf sürecini takip edeceğiz. Halkın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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TOPUK KANI TARAMASI NEDİR?

Türkiye’de doğan her bebek, fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, kistik fibrozis ve biyotinidaz gibi hastalıklar yönünden taranıyor. Bu, topuktan alınan bir damla kanla yapılıyor. Taramalar sayesinde, hastalık tespit edilen bebekler erken dönemde beslenme ve ilaçlarla tedavi edilip geri dönüşümü olmayan zeka geriliği ve ölümcül sonuçlardan korunabiliyor. Bazı hastalıkların etkileri azaltılabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Kars’ta K.S ile S.S. doğuştan gelen hastalıkların taranması için bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddetti. Ailenin ikna edilememesi üzerine Sağlık İl Müdürlüğü konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme müdürlüğün talebini reddetti ve ailenin çocuğun topuk kanı vermeme özgürlüğü olduğunu savundu. Hakim, kararında ‘alternatif tıpçı‘ olarak bilinen Aidin Salihi’nin eserlerine atıf yaparak "Topuk kanı testi en büyük kötülüktür" dedi.