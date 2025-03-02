Hurda araç parçaları dekoratif eşyalara dönüşüyor

ANKARA (AA) - FATİH GÖKBULUT - Ankara'da yaşayan Hakkı Ünlü, yaklaşık 10 yıldır, hurda araba ve motosiklet parçalarını masa, lamba ve sehpa gibi dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

Çocuk yaşta sanayide tornacılıkla meslek hayatına başlayan Ünlü, yıllar içinde arabalara olan ilgisiyle farklı arayışlara yöneldi.

Bir süre araba tamirciliği yapan Ünlü, hobi olarak hurda araba parçalarını farklı eşyaların yapımında kullanmaya başladı.

Ürettiklerinin beğenilmesi üzerine bu alanda kendini geliştiren Ünlü, topladığı hurda jantları sehpaya, gösterge ve benzin pompasını masa lambasına, araba kaputunu çalışma masasına dönüştürdü.

- "Ufak dokunuşlarla geri dönüşüm sağlayabiliriz"

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan itibaren arabalara ilgili olduğunu belirterek, bir arabadan arta kalan yedek parçalarla akvaryum yaparak dönüştürme serüvenine başladığını söyledi.

Kovid-19 Salgını döneminde hobisine yoğunlaşmak için fırsat yakaladığını vurgulayan Ünlü, o dönemde vaktinin büyük bir kısmında aksesuar yapmaya yoğunlaştığını, bu alanda profesyonelliğe doğru bir adım attığını ifade etti.

Ünlü, eskidiğine karar verilen bir parçayı atmadan önce herkesin düşünmesi gerektiğini belirterek, "Ufak dokunuşlarla ülkemize, dünyaya geri dönüşüm sağlayabiliriz. Günümüzde israfın çoğaldığı bir dönemdeyiz. Çevreci olalım, çevremize katkı sağlamaya çalışalım. Çöp olarak gördüğümüz şey, ufak bir dokunuşun ardından belki altına dönüşebilir." dedi.

Yaptığı işten aldığı keyfi dile getiren Ünlü, "Özellikle bu parçayı bitirip de karşısına geçtiğim zaman dünyalar benim oluyor. Bütün stresim, yorgunluğum, her şeyim gidiyor. İnsanların eline ulaşması ve o kişinin beğenmesi benim için bu işin top noktası." ifadesini kullandı.

- "Hurda parçalara yeni bir hayat vermek beni heyecanlandırıyor"

Araba parçalarından masa ve koltuk yapmanın zor olduğunu belirten Ünlü, "Bunlar için mekanikçi, boyacı, kaportacı ve döşemeci olmanız lazım. Önce bunların hepsine bakıp tasarlamanız lazım. Ama her şeyini hazırlayıp, montaj aşamasına geçmek benim en zevk aldığım nokta." diye konuştu.

Ünlü, çalışmalarını yaparken karşılaştığı en büyük zorluğun parça tedariki olduğuna dikkati çekerek, kullandığı parçaların en yenisinin ise en az 40 yıllık olduğunu vurguladı.

İnsanların hurda olarak gördüğü, çöpe attığı çoğu malzemenin aslında kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu:

"Onlar belki benim baktığım açıdan, benim gördüğüm şeyi göremiyor ama ben görebiliyorum. 'Hurda' denilen çoğu malzeme aslında birer altına dönüşebiliyor. Hurda parçalara yeni bir hayat vermek, anlam vermek, onlara bir şey katmak çocukluğumdan beri beni heyecanlandırıyor. Başkasının gözünde çöp olan şeyde ben tamamen farklı bir şey hissediyorum."

- "Eli tornavida tutabilecek genç yetişmiyor"

Hurda araç parçalarının geçmişi hatırlattığı için kıymetli olduğunu belirten Ünlü, çalışmalarını da sergileyebileceği bir müze açarak, ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Otomobil tamirciliğinde çırak sorunu yaşandığına da değinen Ünlü, "Gördüğüm kadarıyla etrafı gezdiğim zaman eli tornavida tutabilecek genç yetişmiyor. Bir berberde, mobilyacıda, tornacıda veya herhangi bir yerde çırak bulamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.