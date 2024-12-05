Hurda araçla yangın söner mi?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta muhalefetin yönettiği belediyeleri hedef almaya devam ediyor.

Belediyeleri batırmak için peş peşe adım atılırken önceki gün toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, muhalefet belediyelerine yönelik şöyle seslendi; “Kendi mesuliyet sahalarında çıkan yangınlara müdahale etmede çok geç ya da yetersiz kaldılar. Bu yetersizliklerini kabul etmek yerine üstünü örtmek için başkalarını suçladılar.”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Uşak Belediyesi de yıllar sonra AKP’den CHP’ye geçti. Sayıştay denetçilerinin AKP dönemine dair hazırladığı Uşak Belediyesi 2023 Yılı Denetim Raporu’nda, belediyenin itfaiye müdürlüğüne dair dikkat çeken tespitler sıralandı.

1985 MODEL ARAÇLAR

“Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne Göre Bulundurulması Gereken Araçların Belediyede Mevcut Olmaması” başlıklı bulguda yer alan ifadeler şöyle:

“Nüfusu 200 bin ile 300 bin arasında olan yerlerde en az bir adet kurtarma aracı, iki adet çok maksatlı kurtarma aracı, sekiz adet itfaiye söndürme aracı, iki adet merdivenli araç, üç adet çift kabinli pikap, biradet hizmet aracı olmalı. Uşak Belediyesi’nde olması gereken araçlardan bir adet itfaiye söndürme aracı, bir adet çift kabinli pikabın olmadığı, itfaiye söndürme araçlarından iki tanesinin ise 1985 model olup ekonomik ve mekanik ömrünü tamamladığı anlaşılmıştır.”

Belediyeden Sayıştay’a gönderilen açıklamada şöyle denildi: “Ekonomik sorunlar nedeniyle itfaiye hizmetlerine yeterli miktarda araç ve ekipman alımı yapılamadı. Teknolojik gelişmelere uygun cins ve nitelikte araç temini sağlanacak, ekonomik ve mekanik ömrünü yitirmiş araçlar uygun şekilde değerlendirilecek.”

Raporda şöyle denildi: “Kamu düzeni ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren itfaiye hizmetinin bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, hataya ve ihmale yer vermeyecek şekilde hassas ve özenli bir biçimde sunulması gerekir. Gerek önleyici gerekse de müdahale edici yönleriyle insan hayatını yakından etkileyen ve acil nitelik taşıyan bir kamu hizmeti olan itfaiye hizmeti, yaşam hakkının korunmasını sağlama yönü nedeniyle son derece önemli bir kamusal hizmet alanıdır” uyarılarına yer verildi.