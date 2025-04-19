Hurda ve kağıt taşıyan tırın dorsesinde yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde hurda ve kağıt taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Cahı Mahallesi Konya-Adana Çevre Yolu üzeri Ereğli girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki hurda kağıt yüklü tır seyir halindeyken dorsesinde bulunan kağıtlar yanmaya başladı. Tırı yolun kenarına çeken sürücü ve yoldan geçen sürücüler yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.