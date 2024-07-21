Hurdacı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde hurdacı cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Yüksel Başyiğit, hurdacılık yaptığı konteynerde av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Başyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel Başyiğit’in cansız bedeni, ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 kişiyi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.C., A.C, S.C ve B.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.