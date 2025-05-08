Hurdalar ‘usulsüz satıldı’ iddiası

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan yurttaşlar MHP’li Belediye Başkanı Metin Yamalı’nın ilçedeki hurdaların gayri resmi yoldan sattığını iddia etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet eden yurttaşlar, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin inceleme yapması yönünde çağrı yaptı.

Hazırlanan dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı: “Hanönü’nde İlçe Kaymakamlığı tarafından hurdaların belediye başkanı tarafından gayri resmi yoldan satıldığı duyulmuştur ve fark edilmiştir. Bağdere köyü Çay Ağzı mevkiinde belediyenin hurda deposundan yüklenmiştir. Buna tanık olarak Çay Ağzı mevkiinde bulunan bir yurttaşın işyeri orada olduğu için görgü tanığı olarak dinlenmesi gerekir. Belediye meclis toplantısında Yamalı hurdaları sattığını itirafta bulunduğu söylenmektedir. Belediye meclis üyelerinin ifadeleri alınmalıdır. Belediye ve Milli Emlak hurdaları satılmış ve parası belediyenin hesabına yatmamıştır. Konuyla ilgili resmi yazışmalar incelenmelidir.”

Yurttaşlar geçen sene gönderdikleri şikâyet dilekçesinin ardından bölgede inceleme yapılmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bölge halkı “Bu hurdalar nerede? Satıldığıyla ilgili bir bilgi yok, hurdalar ortada yok. CİMER şikâyetimize de dönüş olmadı. Hesaplarda gözüküyorsa bizim bunu öğrenmek hakkımız. Belediyenin hurdası öylece satılamaz. Hesaba girmediği ileri sürülüyor. Biz bölgeye gelip inceleme yapılmasını, sürecin aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.