Hurdalarda çıkan yangında 3 daire ve 1 araba hasar gördü

Denizli’de hurdaların toplandığı alanda yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğü yangında 2 katlı apartmanın 3 dairesi ve park halindeki 1 lüks otomobilde hasar oluştu.

Denizli’de Merkezefendi ilçesi Topraklık Mahallesi’ne bağlı 558 Sokak’ta hurdaların biriktiği alanda yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin büyümesiyle bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler 2 katlı bir apartman ve park halindeki yabancı plakalı bir lüks otomobile sıçradı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 katlı apartmanda 3 daire ve piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan araç hasar gördü. YHangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.