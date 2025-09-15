Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.H. (46), hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Keşan-Enez kara yolundaki TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi önünde meydana geldi. Enez’den Keşan yönüne giden A.H.’nin kontrolünü yitirdiği 59 AJG 569 plakalı otomobil, karşı şeride geçip yolun solundaki su kanalındaki beton yükseltiye çarptıktan sonra takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.H. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.H. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)
