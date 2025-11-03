HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Özellikleri ve Teknik Detayları | HÜRJET ne zaman teslim edilecek?

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, Türkiye’nin havacılık alanında ulaştığı yüksek mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olarak gökyüzüyle buluştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, modern eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve Türk Hava Kuvvetleri’nin T-38 ve F-5 uçaklarının yerini almak amacıyla tasarlandı. Üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş aviyonikleri ve modern kokpiti ile HÜRJET, geleceğin pilotlarını yetiştirecek yeni nesil bir eğitim platformu olarak dikkat çekiyor.

HÜRJET PROJESİNİN AMACI VE BAŞLANGICI

HÜRJET Projesi, Türkiye’nin jet eğitim uçağı ihtiyacını yerli imkânlarla karşılamak amacıyla hayata geçirildi. Proje, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek modern bir eğitim uçağı üretme hedefiyle başlatıldı. TUSAŞ, eğitim uçağı tasarımı ve üretiminde sahip olduğu tecrübe ile maliyet etkin, güvenilir ve teknolojik olarak üstün bir platform geliştirmeyi başardı.

HÜRJET’İN UÇUŞ TARİHÇESİ

İlk uçuş: 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. İlk prototip: 45.000 feet irtifanın üzerine çıkarak ses hızını aştı ve Akdeniz üzerinden Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı ’na katıldı. Giza Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

45.000 feet irtifanın üzerine çıkarak ses hızını aştı ve Akdeniz üzerinden ’na katıldı. Giza Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptı. İkinci prototip (HÜRJET P2): 12 Kasım 2024’te ilk uçuşunu tamamladı; 26 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifaya ve 200 knot sürate ulaştı.

12 Kasım 2024’te ilk uçuşunu tamamladı; 26 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifaya ve 200 knot sürate ulaştı. İkinci uçuş: 21 Kasım 2024 tarihinde, özel boyama sonrası gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 150’nin üzerinde test faaliyetini başarıyla tamamlayan HÜRJET, yerli havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak konumlanmıştır.

HÜRJET JET EĞİTİM UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kategori Değer Uzunluk 13,6 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik 4,1 m / 13,5 ft Kanat Alanı 25 m² / 270 ft² Motor Tek motorlu (General Electric F404 tipi) Azami İrtifa 45.000 ft (13.700 m) Azami Hız Ses hızı (Mach 1,2 civarı) Uçuş Süresi (Testlerde) 26 dakika (HÜRJET P2) Koltuk Düzeni Tandem (eğitmen ve öğrenci arka arkaya) Aviyonik Sistem Modern dijital kokpit, dokunmatik ekran ve HUD sistemi

HÜRJET’İN GELİŞMİŞ AVİYONİK SİSTEMLERİ

HÜRJET, tamamen modern bir aviyonik suite ile donatılmıştır. Dijital uçuş kontrol sistemi, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve gelişmiş görev bilgisayarı sayesinde pilotların iş yükünü azaltırken, durumsal farkındalığı maksimuma çıkarır.

Uçağın kokpiti, eğitimden operasyona geçişi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Böylece pilotlar, jet eğitimini tamamladıktan sonra F-16, KAAN veya benzeri platformlara kolayca adapte olabilecek seviyede eğitim alırlar.

HÜRJET’İN GÖREV ROLLERİ

Jet Tekamül Eğitimi – Pilot adaylarının ileri seviye uçuş eğitimi.

– Pilot adaylarının ileri seviye uçuş eğitimi. Hava Gösteri Uçağı – Türk Yıldızları gibi akrotim gösterilerinde kullanılabilecek modern bir platform.

– Türk Yıldızları gibi akrotim gösterilerinde kullanılabilecek modern bir platform. Hafif Taarruz Versiyonu (Silahlı Konfigürasyon) – Geliştirme aşamasında; yakın hava desteği görevlerinde kullanılabilecek.

HÜRJET NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Seri üretim aşamasında olan HÜRJET projesinde, ikinci prototipin uçuşları başarıyla tamamlanmış durumda. 2026 yılında ilk teslimatların Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılması planlanıyor. HÜRJET, Türkiye’nin havacılık endüstrisinde kendi eğitim uçağını üreten sayılı ülkelerden biri olmasını sağlayacak.

ULUSLARARASI TANITIM VE GÖSTERİLER

HÜRJET, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası arenada da tanıtıldı. Mısır’da gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılan uçak, Giza Piramitleri üzerinde yaptığı gösteri uçuşuyla büyük ilgi topladı. Bu gösteri, Türk savunma sanayiinin küresel vitrine güçlü bir çıkışı olarak yorumlandı.

HÜRJET nedir?

HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, yerli üretim bir jet eğitim uçağıdır. Türk Hava Kuvvetleri’nin T-38 ve F-5 uçaklarının yerini almak üzere tasarlanmıştır.

HÜRJET ilk uçuşunu ne zaman yaptı?

HÜRJET ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir.

HÜRJET’in ikinci prototipi (P2) ne zaman uçtu?

HÜRJET P2, ilk uçuşunu 12 Kasım 2024’te, ikinci uçuşunu ise 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirmiştir.

HÜRJET’in azami irtifası ve hızı nedir?

HÜRJET, 45.000 feet irtifaya çıkabilmekte ve ses hızını (yaklaşık Mach 1,2) aşabilmektedir.

HÜRJET ne zaman Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek?

HÜRJET’in seri üretim süreci devam ediyor ve ilk teslimatların 2026 yılında yapılması planlanıyor.

HÜRJET hangi motoru kullanıyor?

HÜRJET, tek motorlu bir jet olup General Electric F404 tipi motorla güçlendirilmektedir.

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, Türkiye’nin havacılık teknolojisinde ulaştığı seviyeyi gösteren en somut projelerden biridir. Yüksek manevra kabiliyeti, modern aviyonikleri ve ses hızını aşan performansıyla HÜRJET, Türk pilotlarının eğitiminde yeni bir çağ başlatacaktır. 2026 itibarıyla envantere girmesi planlanan HÜRJET, yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda uluslararası pazarın da dikkatini çeken yerli bir jet platformu olarak geleceğe yön verecektir.