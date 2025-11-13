Hurma hasadı haftası yapılan ithalata törende isyan: “Üretime karşı bu kadar mı düşmanlaştınız?”

Mersin ve yöresinde çiftçilerin cennet hurması hasadına başladığı günlerde 180 tır dolusu cennet hurması ithal edilmesi çiftçinin tepkisini çekti. Hurma Hasadı Şenliği düzenleyen Toroslar Belediye Başkanı CHP’li Abdurrahman Yıldız, “Bu ne büyük şaşkınlıktır ki hurma hasadına başlanıldığı gün hurmanın merkezine, hurmanın başkentine hurma ithalatına başlıyor. Yani bu kadar mı düşmanlaştık biz üretime karşı? Bu kadar mı farkında değiliz olup bitenin. Hurma üreticisi bu sene de kazanamazsa ne yapacak” diye tepki gösterdi.

Mersin ve yöresinde çiftçilerin cennet hurması hasadına başladığı günlerde 180 tır dolusu cennet hurması ithal edilmesi çiftçinin tepkisini çekti. Hurma Hasadı Şenliği düzenleyen Toroslar Belediye Başkanı CHP’li Abdurrahman Yıldız, “Bu ne büyük şaşkınlıktır ki hurma hasadına başlanıldığı gün hurmanın merkezine, hurmanın başkentine hurma ithalatına başlıyor. Yani bu kadar mı düşmanlaştık biz üretime karşı? Bu kadar mı farkında değiliz olup bitenin. Hurma üreticisi bu sene de kazanamazsa ne yapacak” diye tepki gösterdi.

Toroslar Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Hurma Hasadı Etkinliği, Dalakderesi köyünde yapıldı. Etkinlikte hurma üreticileri bir araya geldi, en güzel ürünleri sergiledi, ürününü tanıtmaya çalıştı.

Etkinlikte üreticinin gündeminde, tam da hurma hasadının başladığı günlerde, Azerbeycan’dan 180 tır dolusu hurmanın ithal edilerek Türkiye iç pazarına sürüldüğü haberi vardı.

“HASADI BAŞLAYAN ÜRÜNLERİN İTHALATI DURDURULMALI”

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da cennet hurması ithalatına tepkisini dile getirdi.

Başkan Yıldız, “Bu ne büyük şaşkınlıktır ki hurma hasadına başlanıldığı gün hurmanın merkezine, hurmanın başkentine hurma ithalatına başlıyor. Bu nasıl aymazlık böyle? Yani bu kadar mı düşmanlaştık biz üretime karşı? Bu kadar mı farkında değiliz olup bitenin. Hurma üreticisi bu sene de kazanamazsa, ondan önceki sene de kazanmadı zaten, hurma ağaçlarını kesip şehrin gecekonduları mı taşınacaklar. Neyle geçinecek bu insanlar? Nerede iş bulacaklar? Nerede çalışacaklar? Bu kadar mu aymazsınız? Artık bu ülkenin bir tarım politikasına ihtiyacı var. Gerçekten sürdürülebilir bir tarım politikasına ihtiyacı var. Lütfen ama lütfen kim bu işi yapıyorsa, bu ithalat ihracat işini kim organize ediyorsa, derhal bu mevsimde yetişen ayvanın da narın da, hurmanın da incirin de ithalatı kapatılmalıdır. Çünkü insanlar alın teri döküyorlar, emek harcıyorlar. Bunun bir karşılığının olması lazım” dedi.

“KÖYLERE OKUL YAPMAK ÇOK MU ZOR?”

Tarımı planlamanın devletin birincil görevi olduğuna işaret eden Yıldız, “Bu ülkede yıllardır bizim meclisimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, özellikle tarım bakanımız neden tarımı düzgün bir şekilde planlayamadı? Bundan 40 sene kadar evvel ilkokula giderken benim köyümde ki Toroslar'ın en küçük köylerinden birisiydi benim köyüm. 88 tane öğrenci vardı. 88 öğrenciydik. Şimdi o köyde 30 yıldır okul yok. Yeniden yüzümüzü tarıma dönmeliyiz. Yeniden köylere dönmeliyiz. Yeniden genç çiftçilerin tarım yapmalarının önünü açmalıyız. Ya çok zor bir iş mi köylere okul açmak. Çok zor bir iş mi genç bir çiftçiye, ben senin sosyal güvenlik sorununu çözeceğim. Sen 60 yaşına geldiğinde emekli olacaksın. Senin çocukların okulsuz kalmayacak. Senin çocukların ve sen hastanesiz kalmayacaksın. Ben bunları devlet olarak sağlıyorum demek çok mu zor. Bu kadar basit işler yapılabilse emin olun niye insanlar üretmekten vazgeçsin? Niye kaçsınlar, köylerini boşaltsınlar. Bu koşulları oluşturmak bir devlet için gerçekten kendisine sosyal devletim diyorsa adilim diyorsa, yurttaşlarım arasında eşitliği sağlayacağım diyorsa o devletin bu anlattığımız şeyleri yapması hem mümkün hem çok kolay” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ ÜRETTİĞİ ÜRÜN ÜZERİNDE SÖZ, YETKİ, KARAR SAHİBİ OLMALI”

Türkiye’de çiftçinin kendi ürettiği ürünler üzerinde söz, yetki ve karar sahibi olamadığına işaret eden Başkan Yıldız, “Evet çiftçilerimizin bir örgütü var. Ziraat Odamız var. Esas olarak bizim ürettiğimiz ürünler üzerinde söz sahibi olabilmemiz gerekiyor. Yani bir terzi diktiği yeleğe fiyatı kendisi veriyorsa, bir ayakkabıcı yaptığı ayakkabının fiyatını kendisi belirliyorsa çiftçiler de kendi ürettikleri ürünlerin fiyatını belirlemelidir. Çiftçi ürettiği hurmanın fiyatını işte bu hurma 90 lira kardeşim diyebilmelidir. Bu da ancak çiftçilerimizin örgütlenmelerinden geçer. Birbirleriyle dayanışma ilişkisi içerisinden geçer” dedi.