Hürmüz Boğazı Kapanırsa Ne Olur? Hürmüz Boğazı’nın Önemi Nedir? Hürmüz Boğazı Nerede?

İsrail ile İran arasında yaşanan son çatışmalar, enerji hatlarının güvenliğini tartışmaya açtı. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı’nın olası kapanması, küresel petrol arzını ve fiyatları doğrudan etkileyebilir. Stratejik konumuyla dikkat çeken boğaz, sadece bölge ülkeleri için değil, dünya ekonomisi için de hayati bir geçit niteliği taşıyor. Peki, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? Hürmüz Boğazı tam olarak nerede bulunuyor?

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan stratejik bir geçittir. Coğrafi olarak İran ile Umman’ın Musandam Yarımadası arasında yer alır. Bu dar su yolu, dünya enerji ticareti açısından hayati öneme sahiptir. Ortalama genişliği 50 kilometre olan boğazda gemiler, belirlenmiş 3 kilometrelik nakliye koridorlarından geçiş yapar.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI MI?

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını bildirdi. Kevseri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının gündemlerinde olduğunu ve ne zaman gerekirse, hangi dönemde ihtiyaç duyulursa bunun kesinlikle gerçekleştirileceğini belirtti.

Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çıkış konusunun da tartışılmakta ve incelenmekte olduğunu aktaran Kevseri, ancak bu konuda karar alınabilmesi için ilgili mercilerce müzakereler yapıldığını ifade etti.

Eğer Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de bu kararı onaylarsa, Hürmüz Boğazı kapanacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN ÖNEMİ NEDİR?

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si, yani günlük 18-20 milyon varil ham petrol, Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmaktadır. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve İran gibi büyük üreticilerin ihraç ettiği petrol ve doğalgazın önemli bir kısmı bu geçiş noktasından geçerek küresel piyasalara ulaşır. Aynı zamanda LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) sevkiyatında da kilit rol oynamaktadır.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı, sadece enerji piyasaları için değil, küresel ekonomik istikrar için de kritik bir eşiği temsil eder. Boğazın geçici olarak bile kapanması, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara ve arz güvenliği krizlerine yol açabilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

İran, geçmişte zaman zaman Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunmuştu. Bu tehdit, özellikle Tahran’ın Batı yaptırımlarına karşı koymaya çalıştığı dönemlerde gündeme gelmişti. İsrail ile yaşanan son çatışmalar ve İran Devrim Muhafızları’nın bölgedeki askeri varlığı, bu ihtimali yeniden tartışmaya açtı.

Boğazın kapanması durumunda yaşanabilecekler şunlardır: