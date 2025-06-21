Hürmüz Boğazı kilit konumda: Enerji enflasyonu sıcak yazı bekliyor

Melisa AY

Emperyalistlerin desteğini arkasına alan İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. İsrail'in Bender Abbas limanı da dahil olmak üzere İran'ın pek çok bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırıları, dünyanın en önemli enerji ticareti yollarından birini de tehdit ediyor. İran'ın güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı, hem İran hem de dünyada enerji ticaretinin ana damarı konumunda.

İran, dünyada bilinen petrol rezervlerine sahip ülkeler sıralamasında 3'üncü konumda. Ülkede 208 milyar varillik petrol rezervi olduğu hesaplandı. Doğalgazda da durum benzer. İsrail'in hedef aldığı ülke, doğalgaz rezervleri sahipliği bakımından 32 trilyon metreküp ile dünyada 2'nci sırada. ABD ambargosu İran'ın kendi rezervleri ile yaptığı ticaretin sınırlı kalmasına yol açsa da ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı, hem Basra hem de Umman Körfezi'ndeki ülkelerin ticaretinde uğrak nokta.

Dünyada her gün 105 milyon varile yakın petrol tüketilirken bu hacmin yüzde 20'sine, yani 5'te 1'ine denk gelen 20 milyon varil petrol, Hürmüz Boğazı'ndan taşınıyor. Hürmüz'den her gün yaklaşık 100 milyon metreküp LNG taşındığı biliniyor. Katar'ın LNG ticaretinin yüzde 90'ı da Hürmüz'den taşınıyor. Tüm bunlar Hürmüz Boğazı'nın enerji ticaretinde kilit nokta olmasını sağlıyor.

TÜRKİYE KIRILGAN DURUMDA

İsrail'in saldırıları İran'da rejimin Hürmüz'ü kapatmayı değerlendirmesine yol açarken olası kapatmanın dünya enerji arzına etkileri kritik olabilir. Türkiye, İran'ın ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak da krizden daha fazla etkilenme riski ile karşı karşıya. İran ile petrol ticareti yapmasa da Türkiye, buradan yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz alıyor.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı, ülkeyi krizler karşısında kırılgan hale getiriyor. Buna rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sorun görmüyoruz" açıklaması yaptı. Bakan Bayraktar, "Biz İran'dan petrol değil, gaz alıyoruz" derken "Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir" ifadelerini kullandı.

24 aydır süren "Şimşek programı" ile 'enflasyonla mücadele' yolu izleyen Türkiye, uzun süredir enerji enflasyonunda dünyada ilk sıralarda bulunuyor. Manşet enflasyonda güçlü etkisiyle bilinen enerji enflasyonunda ülke, güncel Nisan verilerine göre yüzde 44,8 ile OECD ülkeleri içinde zirvede. Türkiye'ye en yakın ülke olan Şili'de yıllık enerji enflasyonu ise 10,9. Enerjide dışa bağımlı ve fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmeye açık olan ülke için ticarette kilit noktanın kapatılması, enflasyonu tetikleyici etki yapma potansiyeli taşıyor.