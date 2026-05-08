Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında çatışma: 2 tanker vuruldu

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde "İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD, "BUGÜN YANIT BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Bugün taraflardan iki farklı açıklama gelmişti.

İtalya’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile süren görüşmelere ilişkin bugün (8 Mayıs Cuma) Tahran'dan bir yanıt beklediklerini ve bu yanıtın henüz gelmediğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin, incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

CENTCOM: 2 TANKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ABD ablukasını ihlal ederek İran limanlarına girmeye çalışan İran bandıralı iki petrol tankerinin savaş uçakları tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 'M/T Sea Star III' ve 'M/T Sevda' adlı boş durumdaki petrol tankerlerinin 8 Mayıs'ta Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına giriş yapmaya çalışırken durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, USS George H.W. Bush uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağının, gemilerin bacalarına hassas mühimmat atışı yaparak her iki tankeri de etkisiz hale getirdiği ve İran'a girişlerini engellediği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, 6 Mayıs tarihinde de 'M/T Hasna' adlı İran bandıralı başka bir tankerin benzer gerekçeyle hedef alındığı hatırlatıldı. Umman Körfezi'nden İran'a geçmeye çalışan söz konusu tankerin, USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisinden havalanan bir F/A-18 savaş uçağı tarafından 20 milimetrelik top atışlarıyla dümeninden vurularak devre dışı bırakıldığı belirtildi. CENTCOM, her üç geminin de İran'a geçişinin kalıcı olarak durdurulduğunu ifade etti.