Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi sonrası deniz ticaretinin Körfez geçiş noktalarından uzaklaşma eğilimi güçlenirken daha uzun bir rota olan Ümit Burnu'nda ticari gemi trafiği hızla artış gösterdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını bildirdi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz güvenliği durumunun en üst düzey risk seviyesi olan "kritik" seviyeye çıktığını duyururken sigorta şirketleri bölgedeki gemiler için savaş poliçelerini iptal etti.

Dünyanın önde gelen konteyner nakliye firmaları Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri askıya aldıklarını açıkladı.

YÜZDE 90 AZALDI

UKMTO verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan tarihsel ortalamada günde 138 gemi geçiş yapıyordu.

Gerçek zamanlı denizcilik takip sistemi Windward'ın verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri 2 Mart'ta toplam 7 olurken, bu rakam 3 Mart'ta 4'e geriledi.

Bu tarihteki geçişler Hürmüz Boğazı'nda son 7 gündeki gemi sayısına kıyasla yüzde 90 azaldı.

MarineTraffic verilerine göre, aynı tarihte Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankeri trafiği de saldırılardan önceki seviyeye göre yüzde 90 geriledi.

ÜMİT BURNU'NDA TRAFİK ARTIYOR

Küresel ticaretin barometresi olarak kabul edilen Maersk, Ortadoğu'daki gelişmelerin Babu'l Mendeb Boğazı üzerinden Süveyş Kanalı'nı geçecek gemilerin seferlerini askıya almaya neden olduğunu açıkladı.

Maersk, Ortadoğu-Hindistan'dan Akdeniz'e ve Ortadoğu-Hindistan'dan ABD'nin doğu kıyısına yapılan tüm seferlerin Ümit Burnu çevresinden yeniden yönlendirildiğini duyurdu.

Windward'ın verilerine göre, Ümit Burnu'ndaki transit gemi sayısı 2 Mart'ta önceki güne göre yüzde 112 artışla 87'ye yükseldi. Bu rakam, 3 Mart'ta ise günlük yüzde 8 artışla 94 oldu.

Ümit Burnu'ndaki son 7 günlük ortalama transit gemi sayısı ise 69,7 olarak hesaplandı. Böylece, 3 Mart'taki geçişler 7 günlük ortalamaya göre yüzde 35 artış gösterdi.