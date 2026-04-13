Hürmüz Boğazı'nda kritik gün: ABD'nin ablukası başladı!

ABD'nin tehdidinin ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

DENİZ ABLUKASI BAŞLADI

ABD'nin İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası saat 17.00 itibarıyla başladı.

TRUMP'TAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerdeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı öldürme sistemi kullanılarak derhal imha edileceklerdir" tehdidinde bulundu.

UKMTO: BİLDİRİM ALDIK

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararı kapsamında İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz erişim kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğine ilişkin bildirim aldığını ve bu kısıtlamaların İran'ın tüm kıyı şeridi, limanları ve enerji altyapısını kapsayacak şekilde uygulanacağını duyurdu.

UKMTO'nun yayımladığı uyarı notunda, bugün Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla, İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayan deniz erişim kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğine ilişkin bildirim aldıkları belirtildi.

Bu kısıtlamaların Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi boyunca uzanan noktaları da içerdiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu erişim kısıtlamaları, bayrağı ne olursa olsun İran limanları, petrol terminalleri veya kıyı tesisleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunan tüm gemilere ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır" denildi.

Notta UKMTO'nun bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların denizciler için duyurular aracılığıyla yayımlanacağı ve güncelleneceği aktarılarak, UKMTO'nun mevcut bilgilere dayalı şu değerlendirmesi paylaşıldı:

"Kısıtlamalar, İran'ın tüm kıyı şeridini, limanları ve enerji altyapısını kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki varış noktalarına yönelik geçişlerin bu tedbirlerden doğrudan etkilenmediği bildirilmektedir. Ancak geçiş sırasında gemiler askeri varlık, yönlendirilmiş iletişimler veya ziyaret hakkı prosedürleriyle karşılaşabilir. Halihazırda İran limanlarında bulunan tarafsız gemilere limanlardan ayrılmaları için sınırlı bir süre tanınmıştır."

Bu tedbirlerin pratikte nasıl uygulanacağına ilişkin ek yönergelerin hazırlandığı kaydedilen notta, yeni bilgiler elde edildikçe sonraki duyurularla daha fazla açıklama yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Notta, denizcilerin, coğrafi sınırlar, geçiş koşulları ile denetim ve yetkilendirme gerekliliklerine ilişkin bağlayıcı detaylar için ilgili UKMTO duyurularını dikkate almaları tavsiye edilirken, "Hürmüz Boğazı yaklaşmaları, Umman Körfezi ve çevre sularda faaliyet gösteren gemilere durumsal farkındalıklarını en üst düzeyde tutmaları, köprü üstü hazırlığını azami seviyede sağlamaları ve gemiden gemiye iletişimlerinde gerekli ihtiyatı göstermeleri şiddetle tavsiye edilmektedir." ifadeleri yer aldı.