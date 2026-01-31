Hürmüz Boğazı'nda tatbikat: CENTCOM’dan Devrim Muhafızları Ordusu’na uyarı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirecek İran Devrim Muhafızları Ordusu’na 'güvenli ve profesyonel' standartlarda gerçekleştirilmesi talep edildi.

CENTCOM, sosyal medya hesabından İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda yapacağı tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yarın Hürmüz Boğazı'nda başlatacağını duyurduğu iki günlük gerçek mühimmatlı deniz tatbikatına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

"GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR ÇATIŞMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Tatbikatın, uluslararası deniz trafiğini riske atmayacak şekilde, 'güvenli ve profesyonel' standartlarda gerçekleştirilmesi talep edildi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için önemli bir ticaret koridoru olduğu hatırlatılan açıklamada, "Her gün yaklaşık 100 ticari gemi bu dar boğazdan geçiş yapmaktadır" bilgisine yer verildi.

ABD güçlerinin, İran'ın uluslararası hava sahası ve sularındaki operasyon haklarını tanıdığı, ancak bölgedeki ABD unsurlarına, "müttefiklere veya ticari gemilere yönelik güvensiz davranışların çatışma riskini artıracağı" vurgulandı.