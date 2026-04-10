Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik fiyatları etkiledi: Petrol yükselişe geçti

Petrol, Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle üretim kapasitesinin azaldığını açıklamasının ardından yükseldi.

Brent petrol, dalgalı işlemlerde Perşembe günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra 97 dolar seviyesine yaklaşsa da, ABD ile İran’ın Salı günü ateşkes ilan etmesinin ardından bu hafta yüzde 10’dan fazla düşmüş durumda. ABD ham petrolü ise varil başına yaklaşık 99 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bloomberg HT'de yer alan değerlendirmelere göre, Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle ülkenin petrol üretim kapasitesinin günlük yaklaşık 600 bin varil azaldığını bildirdi. Bu miktar, krallığın normal ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz üzerinden petrol ihracatı için kullandığı Doğu-Batı boru hattına hizmet veren bir pompa istasyonuna düzenlenen saldırılar, haftalık bazda günlük 700 bin varillik kapasite kaybına yol açtı. Rapora göre Kuveyt de insansız hava aracı saldırılarını engellediğini ve bazı kritik tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Japonya gibi Orta Doğu petrolüne büyük ölçüde bağımlı ülkeler stoklarını kullanmaya başladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkenin Mayıs ayında stoklarından yaklaşık 20 günlük petrol piyasaya süreceğini söyledi. ABD de Orta Doğu’daki kesintilerin enerji maliyetlerini artırmasını dengelemek amacıyla Stratejik Petrol Rezervi’nden takas yoluyla 30 milyon varile kadar petrol sunmayı teklif etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran ile bir anlaşma konusunda “çok iyimser” olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail’in, Lübnan’da İran destekli Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları düşük yoğunlukta sürdüreceğini belirtti. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, devam eden saldırıların ABD-İran ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını yineledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret alınması iddiaları nedeniyle Tahran’ı tehdit etti.

Trump sosyal medyada, “İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Böyle bir şey olmamalı; eğer oluyorsa derhal durdurulmalı!” ifadelerini kullandı.

Gözler şimdi, Cumartesi günü İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için ABD heyetine JD Vance’in başkanlık etmesinin beklendiği İslamabad’a çevrildi. Görüşmelerin kilit başlıklarından biri, Şubat sonundan bu yana neredeyse kapanma noktasına gelen ve küresel petrol ile sıvılaştırılmış doğalgaz akışının beşte birini aksatarak ciddi bir arz şokuna yol açan Hürmüz Boğazı olacak.