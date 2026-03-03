Hürmüz Boğazı neden önemli? Hürmüz Boğazı kapatıldı? Hürmüz Boğazı hangi ülkenin kontrolünde?

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazını yeniden küresel gündemin zirvesine taşıdı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası Tahran yönetiminin “boğazı kapatma” kararı, enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Peki, Hürmüz Boğazı neden önemli, Hürmüz Boğazı kapatıldı mı ve Hürmüz Boğazı hangi ülkenin kontrolünde? İşte harita bilgileri ve tüm ayrıntılar…

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, coğrafi olarak İran ile Umman arasında yer alır. Basra Körfezi’ni Umman Körfezi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan tek çıkış noktasıdır.

Boğazın en dar noktası yaklaşık 33 kilometre (21 mil) genişliğindedir. Ancak gemilerin güvenle ilerleyebileceği trafik şeritleri her iki yönde yalnızca 3’er kilometre genişliğindedir. Bu durum, bölgeyi hem stratejik hem de hassas bir geçiş noktası haline getirir.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, sıklıkla “küresel enerjinin şah damarı” olarak tanımlanır. Bunun temel nedeni, dünya enerji ticaretindeki kritik rolüdür.

Petrol Sevkiyatı İçin Kilit Nokta

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık %30’u bu boğazdan geçmektedir. Günlük ortalama 20-21 milyon varil petrol sevkiyatı Hürmüz Boğazı üzerinden yapılır.

Özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İran’ın petrol ihracatı büyük ölçüde bu rotaya bağlıdır.

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Ticaret Merkezi

Katar’ın dünya pazarlarına sunduğu LNG sevkiyatının neredeyse tamamı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle boğazdaki herhangi bir aksama, yalnızca petrol değil doğal gaz fiyatlarını da doğrudan etkiler.

Alternatif Deniz Yolu Bulunmuyor

Kuveyt, Bahreyn ve Katar gibi ülkeler için açık denize açılan başka bir güvenli deniz yolu bulunmamaktadır. Bu durum, Hürmüz Boğazı’nı enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir geçiş noktası haline getirir.

Stratejik Unsur Önemi Ham Petrol Taşımacılığı Dünya deniz petrol ticaretinin yaklaşık %30’u LNG Sevkiyatı Katar LNG ihracatının neredeyse tamamı Alternatif Rota Birçok Körfez ülkesi için yok

HÜRMÜZ BOĞAZI HANGİ ÜLKENİN KONTROLÜNDE?

Hürmüz Boğazı’nın egemenliği kuzey kıyılarında İran’a, güney kıyılarında ise Umman’a aittir. Özellikle Müsendem Yarımadası ekseninde Umman’ın kıyı hakimiyeti bulunmaktadır.

Uluslararası hukuk çerçevesinde gemiler “zararsız geçiş” veya “transit geçiş” haklarını kullanarak boğazdan geçiş yapmaktadır. Ancak İran, güvenlik tehdidi durumlarında boğaz üzerindeki kontrolünü siyasi ve askeri bir baskı unsuru olarak kullanabilmektedir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

3 Mart 2026 itibarıyla gelen raporlar, Hürmüz Boğazı’nın fiilen trafiğe kapandığını doğruluyor.

ABD ve İsrail’in İran’daki tesislere yönelik saldırıları sonrası İran Devrim Muhafızları, boğazın kapatıldığını ve geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

700’den Fazla Tanker Bekleyişte

Bölgedeki yoğun elektronik sinyal bozucu (jamming) faaliyetleri ve artan güvenlik riskleri nedeniyle 700’den fazla tanker bekleyişe geçti.

Petrol Fiyatlarına Etkisi

Boğazın kapanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Küresel tedarik zincirinde ciddi aksamalar meydana geldi ve enerji piyasalarında belirsizlik arttı.

Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli?

Çünkü dünya deniz petrol ticaretinin yaklaşık %30’u ve Katar’ın LNG ihracatının neredeyse tamamı bu boğazdan geçmektedir. Alternatif bir güvenli rota bulunmaması stratejik önemini artırır.

Hürmüz Boğazı hangi ülkeler arasında?

Hürmüz Boğazı, İran ile Umman arasında yer almaktadır.

Hürmüz Boğazı kapatıldı mı?

3 Mart 2026 itibarıyla gelen raporlar, boğazın fiilen trafiğe kapandığını ve geçişlerin ciddi şekilde durduğunu göstermektedir.

Hürmüz Boğazı kime ait?

Kuzey kıyıları İran’a, güney kıyıları ise Umman’a aittir. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemiler transit geçiş hakkını kullanmaktadır.