Hürmüz Boğazı tamamen açıldı: Trump teşekkür etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişine açıldığını açıkladı. Trump "İran'a teşekkür ederiz" dedi.

Arakçi "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacak" dedi.

Arakçi şöyle devam etti:

“Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce ilan edilen koordineli rota üzerinden, ateşkes süresinin geri kalanında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişinin tamamen açık olduğu ilan edilmiştir.”

KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce belirlenen koordineli rota kapsamında, ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı ifade edildi.

Arakçi, söz konusu kararın İsrail-Lübnan hattında sağlanan ateşkesle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Açıklamada ayrıca, uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi ve enerji sevkiyatının güvenliğinin korunmasının öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donal Trump kararın ardından Hürmüz Boğazı'ndan "İran Boğazı" diye bahsederek teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Trump, "İran az önce İran Boğazı’nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!" dedi.