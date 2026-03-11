Giriş / Abone Ol
İran’ın bazı ülke gemilerine kapattığı Hürmüz Boğazı yakınlarında bir konteyner gemisi "bilinmeyen bir cismin" isabet etmesi sonucu hasar gördü ve gemide yangın çıktı.

Dünya
  • 11.03.2026 09:56
  • Giriş: 11.03.2026 09:56
  • Güncelleme: 11.03.2026 10:02
Kaynak: AA
Hürmüz Boğazı’nda gemiye "bilinmeyen" bir cisim isabet etti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras el-Hayme kentinin 25 deniz mili kuzeybatısında bir kargo gemisine bilinmeyen bir cisim isabet etti ve gemide yangın çıktı.

Geminin kaptanının, geminin "bilinmeyen bir cisimden hasar gördüğünü ancak mürettebatta can kaybı ya da yaralanma olmadığını" bildirdiği ifade edildi.

Konteyner gemisindeki hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelerin gemilerine kapatmıştı.

