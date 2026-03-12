Hürmüz Boğazı’ndan petrol akmıyor, ABD tehditleri artıyor: Emperyalizmin damarı düğümlendi

Umut Can FIRTINA

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta 12’nci gün geride kaldı. Petrol ve doğalgaz ticaretinde kritik bir geçiş yolu Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla Körfez’de gerilim giderek tırmanıyor. Savaştaki hedefleri ve savaşın ne zaman biteceğine dair çelişkili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'da “vuracak hiçbir hedef kalmadığını” belirterek “Ne zaman istersem savaş o zaman sona erecek” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların başlamasından bu yana ABD ve İsrail hedeflerine yönelik en ağır ve yoğun misillemeleri yaptığını duyurdu. İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanılan operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü belirtildi.

TAHRAN HEDEF GENİŞLETTİ

Devrim Muhafızları, ABD merkezli ve İsrail bağlantılı olan ve askeri uygulamalarda kullanılan teknoloji şirketlerinin ofis ve altyapılarını “İran’ın yeni hedefleri” olarak listeledi. Söz konusu şirketler arasında Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle yer alıyor. Tasnim’in haberinde savaşın bir “altyapı savaşına” dönüştüğü vurgulanırken “İran’ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor” denildi. Devrim Muhafızları ayrıca Tahran'da bir kamu bankasına saldırıların ardından, ABD ve İsrail ile bağlantılı “ekonomik merkezlere ve bankaları” da yeni hedefler olarak belirlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ise İran ve Lübnan'a eşzamanlı saldırılar başlattığını bildirdi.

HÜRMÜZ’DE SALDIRILAR

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla birlikte bölgedeki gerilim de tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran’ın mayın döşediği iddialarının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi de dâhil çok sayıda savaş gemisinin imha edildiğini açıkladı.

ABD’nin saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı yakınlarında üç ticari gemiye saldırı düzenlendi. Tayland Donanması, Tayland bandıralı bir dökme yük gemisine füze saldırısı düzenlendiğini ve 23 kişilik mürettebatın 3’ünden haber alınamadığını duyurdu. Devrim Muhafızları üç gemiden ikisini kendilerinin vurduğunu teyit etti.

***

TAHRAN DOĞRULADI: HAMANEY YARALANDI

Babası Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney, göreve gelişinden bu yana kamuoyu önüne çıkmazken Tahran, Hamaney’e yönelik bir saldırı girişimi gerçekleştiğini açıkladı. Batı basınında yeni liderin yaralı olduğunu belirtirken Tahran’dan yapılan açıklamada, Hamaney’in güvende olduğu vurgulandı.

***

SAVAŞ CEBİNİ VURUNCA AVRUPA’NIN SESİ ÇIKTI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının hızlı ve ikna edici biçimde sona erdirilmesine yönelik ortak bir plan bulunmamasının endişe verici olduğunu söyledi. Merz, savaşın uzamasının bölgesel güvenlik, enerji arzı ve göç hareketleri üzerinde ciddi riskler yaratabileceğini vurguladı. Libya ve Irak örneği veren Merz, aynı senaryonun tekrarlanması halinde bunun herkese zarar vereceğini kaydetti.

***

400 MİLYON VARİLLİK REKOR PETROL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Savaşla birlikte petrol krizi derinleşirken Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yükselen petrol fiyatlarına karşı tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önerdi. IEA’nın sitesinde yapılan duyuruya göre IEA üyesi 32 üye, acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrolü piyasaya sunmaya karar verdi. Bu, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sırasında piyasaya sürdüğü 182 milyon varillik rekor miktarın iki katından fazla.

***

SAVAŞIN YENİ KİLİDİ HÜRMÜZ BOĞAZI

Prof. Dr. İlhan Uzgel, bölgedeki tırmanışı BirGün için değerlendirdi. Uzgel’e göre hesabını yapamayan İsrail ve ABD, İran’ın askeri kapasitesini eritemedi. Hürmüz Boğazı’ndaki durum savaşın, İslam rejiminin dönüşüm yeteneği ise ülkenin geleceğinde kilit faktör haline geldi. ABD ve İsrail’in şimdiye kadarki en net askeri başarısının İran’daki lider kadrolarını tasfiye etmek olduğunu belirten Uzgel, şunları söyledi: “Ancak rakibin askeri kapasitesini tamamen eritme konusunda ciddi zorluklar yaşıyorlar. İran’ın hava savunma sisteminin olmaması büyük bir dezavantaj, İsrail uçakları İran semalarında serbestçe uçabiliyor. Fakat İran’ın bu savaşa hazırlanarak füze stoklarını ve fırlatma rampalarını geniş bir coğrafyaya yaymış olması, işleri zorlaştırıyor. Yapay zekânın en yoğun kullanıldığı bu savaşta bile, Türkiye’nin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki bir alana yayılmış askeri unsurları tamamen tespit edip yok etmek mümkün olmadı.”

KÜRESEL BASKI NOKTASI

Savaşın gidişatındaki en kilit ve belirleyici faktörün, gerilimin tırmandığı Hürmüz Boğazı haline geldiğine dikkat çeken Uzgel “Eğer boğaz deniz trafiğine kapanırsa, dünya ekonomisi petrol, doğalgaz ve kritik hammaddeler açısından bunu kaldıramaz. Bu durum, sadece Batı’yı değil, Körfez ülkelerini ve Avrupa’yı da içine alan devasa bir ekonomik baskı oluşturuyor” dedi.

Uzgel, “Körfez ülkeleri; vekil güçleri zayıflatılmış, ekonomisi kötüye giden ve toplumsal huzursuzluk yaşayan bir İran statükosundan rahatsız değildi ancak mevcut çatışmalar bu dengeyi bozmuş durumda” diye konuştu.

REJİM DÖNÜŞMEK ZORUNDA

Savaş bir noktada dursa bile Batı sisteminin ve özellikle İsrail’in “İran sorununun” bitmeyeceğine dikkat çeken Uzgel, şunları söyledi: “İsrail, İran’da bir rejim değişikliği olmadan rahat etmeyecek. Ancak asıl mesele sadece dış baskılar değil, rejimin kendi halkıyla olan sorunudur. İran halkı dinamik, eğitimli ve daha iyi bir yaşam ile kişisel özgürlük alanlarının genişlemesini istiyor. Orta Çağ’dan kalma bir modelle bu toplumu ayakta tutmak artık mümkün değil. Rejim, tıpkı başörtüsü konusunda yaptığı gibi, hayatta kalabilmek için dönüşmek zorunda. Bu dönüşümün nasıl evrileceği, taraflar arasındaki arka kapı diplomasisine ve tarafların en radikal görünen noktalarda bile uzlaşabilme ihtimaline bağlı. Sonuç olarak, karşımızda sadece askeri bir çatışma değil, hem bölgesel hem de içsel dinamiklerle şekillenen karmaşık bir dönüşüm süreci bulunuyor.”