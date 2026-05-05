Hürmüz'de gerilim tırmandı: Petrol fiyatlarında yükseliş

Petrol, Ortadoğu’da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle yaşanan sert yükselişin büyük kısmını korudu.

ABD ile İran karşılıklı ateş açarken, enerji altyapısına yönelik saldırılar yeniden başladı ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemiler hedef alındı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre brent petrol, pazartesi günü yüzde 5,8 yükseldikten sonra varil başına 114 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 105 doların altında kaldı.

ABD Merkez Komutanlığı’na göre, ABD ordusu iki ABD bayraklı gemiye boğazdan geçişleri sırasında eşlik ederken İran saldırılarını püskürttü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Füceyre’de bir petrol terminali vuruldu.

ATEŞKES ŞÜPHE ALTINDA

Yeni çatışma dalgası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemiler için güvenli geçiş sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldi ve Washington ile Tahran arasındaki dört haftalık ateşkese dair şüpheleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel’a yaptığı açıklamada savaşın iki ila üç hafta daha sürebileceğini söyledi.

CBS’in haberine göre, ABD savaş gemisi USS Truxtun ve USS Mason boğazdan geçiş yaptı. Gemilere Apache helikopterleri ve diğer hava araçları eşlik ederken, geçiş sırasında koordineli tehditlerle karşı karşıya kalındı.

BOĞAZ FİİLEN KAPALI

Brent petrol, çatışmanın piyasadan milyonlarca varil arzı çekmesiyle bu yıl yaklaşık yüzde 90 yükseldi.

Hürmüz Boğazı neredeyse geçilemez durumda kalırken, bölgedeki birçok kuyuda üretim durduruldu. Boğaz, Tahran’ın gemi geçişlerini engellemeye çalışması ve Washington’un İran’a giden ya da İran’dan çıkan gemileri durdurmasıyla çift taraflı abluka altında.