Hürmüz'deki kriz mutfağa yansıdı

FAO Gıda Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2 yükseldi. Artışta özellikle palm, soya, ayçiçek ve kolza yağı fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Bitkisel yağ endeksi, Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Tahıl piyasasında da yukarı yönlü seyir izlendi. Buğday ve mısır fiyatları; kuraklık riski, yüksek enerji maliyetleri ve gübre fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim enerji ve lojistik maliyetlerini artırırken, üreticilerin daha az gübre gerektiren ürünlere yönelme ihtimali de piyasalardaki baskıyı güçlendirdi. Pirinç fiyatları ise üretim ve taşımacılık maliyetlerindeki artış nedeniyle yükseldi.

Et fiyatlarında da artış sürdü. Endeks yeni rekor seviyeye ulaşırken, özellikle sığır eti fiyatları Brezilya’daki arz sıkıntısı ve Çin’den gelen güçlü talebin etkisiyle yukarı çıktı. Kümes hayvanları ve domuz eti fiyatlarında da benzer biçimde artış görüldü.

Buna karşılık süt ürünleri ve şeker fiyatlarında gerileme yaşandı. Şeker fiyatları, Çin ve Tayland’da üretim beklentilerinin güçlenmesiyle düşerken; süt ürünlerinde artan arz, fiyatları aşağı yönlü baskıladı.