Hürmüz krizi gübreyi vurdu: Patlayıcı özelliği nedeniyle 10 yıl önce yasaklanan amonyum nitrat yeniden serbest

Tarım ve Orman Bakanlığı, gübre tedarikinde sorun yaşanmaması ve tarımsal üretimin aksamaması amacıyla yeni tedbirleri devreye aldı. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 2016’dan bu yana tarımda kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin yeniden kullanımına izin verildi.

Hürmüz Boğazı dünyada petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin yanı sıra üre gübresinin yüzde 25-35’inin, amonyağın yüzde 25-30’unun ve fosfatlı gübrenin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir koridor konumunda bulunuyor. Bu nedenle bölgedeki güvenlik ve lojistik durumunun gübre tedariki açısından küresel ölçekte belirleyici olduğu ifade ediliyor.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRA İNDİRİLDİ

Bakanlık, bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin belirsizlik nedeniyle küresel gübre fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. İlkbahar döneminde gübre kullanımının yoğunlaştığı dikkate alınarak çiftçilerin gübreye erişimini kolaylaştıracak önlemler alınmaya başlandı.

Bu kapsamda alternatif ülkelerden daha uygun fiyatla üre gübresi temin edilmesi amacıyla yüzde 6,5 olan gümrük vergisi sıfıra indirildi. Ayrıca amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin ihracatı durdurularak bu ürünlerin yurt içinde kullanılması için tedbir alındı.

AMONYUM NİTRATA 30 MAYISA KADAR İZİN

Bakanlık, yerli üretim kapasitesinin kullanılmasını sağlamak ve üreticilerin daha uygun fiyatla gübreye ulaşmasını temin etmek amacıyla amonyum nitrat gübresinin tarımsal üretimde yeniden kullanılmasına izin verdi. Amonyum nitratın özellikle kuru tarım koşullarında bitkinin kısa ve uzun vadeli azot ihtiyacını karşılayan bir gübre olduğu belirtiliyor.

Genelgeye göre amonyum nitrat gübresinin satış ve sevkiyatı 30 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

TAKİP EDİLECEK

Satış ve sevkiyat işlemleri Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden yürütülecek. Gübre dağıtıcıları stok kabulü yapmadan çiftçilere satış gerçekleştiremeyecek. Çiftçilere yapılacak satışlarda Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) arazi büyüklüğü ve ürün deseni esas alınacak.

ÇKS kaydı ve GTS hak edişi bulunmayan çiftçilere amonyum nitrat gübresi satışı yapılmayacak. İl ve ilçe düzeyinde kurulan el yapımı patlayıcı komisyonları tarafından gübre dağıtıcılarının rutin denetimleri gerçekleştirilecek. Kurallara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.