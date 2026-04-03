Hürmüz’de saldırılar sonrası ilk: Batı Avrupa bağlantılı gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan geçen CMA CGM Kribi isimli konteyner gemisi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasından beri Boğaz'ı geçen ilk Batı Avrupa bağlantılı gemi oldu.
Kaynak: AA
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırların ardından Hürmüz Boğazı geçişlere kapatıldı.
Anlık gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre, Malta bayraklı CMA CGM Kribi konteyner gemisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi tarafındaki Ghantoot Limanı'ndan ayrılarak Hürmüz Boğazı'nı geçti.
Varış noktasını "Fransa sahipli" şeklinde güncelleyen gemi, halihazırda Umman Körfezi'nde bulunuyor.
