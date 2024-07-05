Hürriyet Gazetecilik, Antalya ve İzmir'deki şubelerini kapattı

Hürriyet Gazetecilik, KAP'a yaptığı bildirimde, daha önce faaliyetlerine son verdiği Antalya ve İzmir’deki şubelerinin kapatıldığını duyurdu. 2022 yılında basım faaliyetlerinin sona erdirildiği İzmir'deki şubede çok sayıda çalışanın iş akdi feshedilmişti.

Hürriyet, Antalya ve İzmir’deki şubelerinin kapatıldığını duyurdu.

Hürriyet Gazetecilik tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na İzmir ve Antalya'da bulunan şubelere ilişkin bildirim yapıldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde, daha önce faaliyetleri durdurulan Antalya DPC Şubesi ve İzmir DPC Şubesi'nin "görülen lüzum üzerine kapatılmasına" karar verildiği belirtildi.

Bildirimin tamamı şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla, Kurulumuzun 31.10.2022 tarihli 2022/20 sayılı kararı ile halihazırda faaliyetleri durdurulmuş olan “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi – Antalya DPC Şubesi” unvanlı ve Yenigöl Mahallesi, Serik Caddesi, N80, Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan şubesinin ve Kurulumuzun 14.12.2022 tarihli 2022/23 sayılı kararı ile halihazırda faaliyetleri durdurulmuş olan “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi – İzmir DPC Şubesi” unvanlı ve Fatih Mahallesi, Ege Caddesi, N36, Gaziemir/İzmir adresinde bulunan şubesinin, görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar vermiştir."

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62 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİ

Şirket, 15 Aralık 2022 itibarıyla İzmir'deki basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar vermişti.

Hürriyet Gazetecilik’ten KAP’a yapılan açıklamada, "Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 15.12.2022 tarihi itibarıyla, Fatih Mahallesi Ege Cad. N 36 35414 Gaziemir Sarnıç / İzmir adresinde bulunan İzmir DPC Şubesi’nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, basım faaliyetlerinin sona erdirilmesi nedeniyle 62 kişinin iş akdinin feshedileceği bilgiside yer almıştı.

Demirören Medya Grubu, İstanbul Esenyurt'ta bulunan DPC baskı tesisini de 1 Ekim’de kapatma kararı almıştı.