Hürriyet'ten ayrılmıştı: Osman Müftüoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Hürriyet gazetesinde uzun yıllardır sağlıklı yaşam konusunda yazılar kaleme alan Osman Müftüoğlu, Oksijen gazetesine geçti.

Oksijen Gazetesi, Müftüoğlu'nun gelişini “Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ikinci 50” başlığı ile manşetinden verdi ve ardından ilk yazısını yayınladı.

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Osman Müftüoğlu, 1955 yılında Anamur’da doğdu.

1972’de Anamur Lisesi’ni, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1984’te iç hastalıkları uzmanı, 1989’da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989’da doçent, 1990’da iç hastalıkları klinik şefi, 1997’de profesör oldu.

Uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktorluğunu yaptı. 1993-2001 arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanının sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Kurduğu Yaşasın Hayat Kliniği’nde hekimlik mesleğini sürdüren Müftüoğlu’nun yayımlanmış dokuz kitabı var.