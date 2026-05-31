Hüseyin Aygün, Kılıçdaroğlu ile Ali İsmail'in cenaze günündeki görüşmeyi anlattı

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararıyla, CHP'de Özgür Özel yönetiminin yerine partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Aygün, Kılıçdaroğlu ile geçmişte yaşadığı bir görüşmeyi anlatarak, cemaat eleştirileri konusunda kendisine uyarı yapıldığını ileri sürdü. Bellek isimli YouTube kanalına konuk olan Aygün, Gezi Direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın cenazesinin toprağa verildiği gün Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını söyledi.

"CEMAAT ELEŞTİRİLERİNDEN GERİ DURMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"

Aygün, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Gezi’de Ali İsmail’in öldürüldüğü ve cenazesinin toprağa verildiği gün beni Kemal Bey cebinden aradı. Cemaat eleştirilerinin cemaat-AKP çelişkisinde bizim yapmamamız gereken bir şey olduğunu; bu çelişkinin siyaseten işimize geldiğini, o yüzden bu eleştirilerin yersiz olabileceğini söylediğinde de bu eleştirilerden hiçbir zaman geri durmayacağımı çünkü beni seçen halkın bu eleştirileri yapmam için beni Meclis’e gönderdiğini söyledim."

"MUAZZAM KİNCİ BİR ADAMDIR"

Aygün, Kılıçdaroğlu’na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey çok güler yüzlü, hoşgörülü görünür ama bütün liderler gibi muazzam kinci bir adamdır. Bunların tümünü not ettiğini, bunların bir an evvel gırtlaklarını koparayım diye hevesle beklediğini görüyorum."