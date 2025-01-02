Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hüseyin Baş hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararı verildi. Baş hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Güncel
  • 02.01.2025 17:03
  • Giriş: 02.01.2025 17:03
  • Güncelleme: 02.01.2025 17:06
Kaynak: AA
Hüseyin Baş hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.

Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi.

Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol