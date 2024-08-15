Hüseyin Çelebi Şiir ve Öykü Yarışması başvuruları sona eriyor

31 yıldır düzenlenen Hüseyin Çelebi Şiir ve Öykü Yarışmasına bu sene başvurular 20 Ağustos’ta sona erecek.

Yarışmayı kazananlar 12 Ekim’de Berlin’de açıklanacak. Yarışma için Şiir ve öyküler Almanca, Kurmanci, Sorani, Kirmancki (Zazaki) veya Türkçe olarak başvuruluyor.

Hüseyin Çelebi Şiir ve Öykü Yarışması, Avrupa’da yaşayan, göçmenler ve sürgünlerin ülkelerine, sevdiklerine duydukları özlemleri dile getirilmesi için düzenleniyor.

31 yılın hikayesini bu yarışmayı düzenleyen gazeteci-yazar Şükrü Yıldız anlattı. Yıldız, "Avrupa’da yaşayan göçmenler ve sürgünler, yaşadıkları ülkelerle olan bağlarını, özlemlerini dile getirmek için bir platform arıyorlardı. Beklenenden fazla ilgi gördü; yüzlerce şiir ve öykü toplandı. Bu eserler mektuplarla ulaştırılıyordu, çünkü o zamanlar toplumu bilgilendirme kanalları oldukça zayıftı. Buna rağmen, haberi olanlar katıldı ve yarışma büyük bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.

Yıldız, yarışmanın isminin bir yıl sonra değiştirildiğini şöyle anlattı: "Hüseyin Çelebi’nin anısına değiştirildi. Hüseyin, özellikle Almanya’da gençlik çalışmaları içinde aktif bir rol almış, Almanya solunu etkilemiş bir kişilikti. Edebiyata, özellikle şiire büyük önem veriyordu. Hayatını kaybettiğinde, yarışmanın onun adına devam etmesi önerildi ve herkes tarafından kabul edildi. O günden bu yana tam 31 yıl geçti ve yarışma, Avrupa’da yaşayan gençlerin organizasyonu ile yoluna devam ediyor."

Yarışmaya katılımdaki değişimleri anlatan Yıldız, "Özellikle son yıllarda, farklı dillerde (örneğin Almanca, Arapça ve Farsça) daha fazla eser gelmeye başladı. Şiir ve öykülerin temalarında da bir değişim gözlemliyoruz. Eskiden daha çok toplumsal sorunlar ve sürgünlük temaları öne çıkarken, şimdi daha evrensel temalar, özellikle kimlik arayışı, içsel yolculuklar ve dijital çağın getirdiği değişimler gibi konular işleniyor. Genç katılımcılar arasında çevre ve iklim değişikliği gibi güncel konuların da ele alındığını görmekteyiz" dedi.

Şükrü Yıldız, Almanya’dan ve genel olarak Avrupa’dan katılım beklediklerini ve farklı ülkelerden sanatçılar katılacağını söyledi.