Hüseyin Çelik: "Golani ile röportaj yapanlara da mı soruşturma başlatılacak?"

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gazeteci Nevşin Mengü'nün PYD Eş Başkanı Salih Müslim ile röportaj yapmasının ardından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Unutmayalım ki, PYD sadece Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor. HTŞ ise Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor" diyen Çelik "Bu çerçevede, başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Golani ile ropörtaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı?" diye sordu.

"BİZ BUNA GAZETECİLİK BAŞARISI DİYORUZ"

X hesabından paylaşım yapan Çelik, "Gazeteci, teröristle görüşme yaptığı zaman terörist, mafya babası ile görüşme yapınca mafya babası, uyuşturucu baronu ile görüşme yaptığında da baron olmaz. Aksine biz buna gazetecilik başarısı diyoruz" ifadelerini kullandı.

🟥Türkiye, hergün yeni bir hukuk skandalına sahne oluyor ne yazık ki...



📝Gazeteci Nevşin Mengü, Salih Müslim’le ropörtaj yaptı diye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendisiyle ilgili soruşturma başlattı.



🟥Bu tam da 28 Şubat’ın hukuk anlayışıdır.



📝90’lı yıllarda Abdullah… — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) December 16, 2024

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı bültende PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim ile yaptığı röportajın da yer alması nedeniyle iki gün önce gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.