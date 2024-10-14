Hüseyin Çelik'ten Numan Kurtulmuş'a sert sözler

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Anayasa'nın 3. maddesi ile ilgili tartışma başlatan sözleri nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

Hüseyin Çelik, "TBMM, hiçbir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı" dedi.

Numan Kurtulmuş'u sert sözlerle eleştiren Çelik, "Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK!" ifadelerini kullandı.

TBMM,hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı.Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı!

Kendisi 3.Madde tartışması başlattı.Ayar verildi! Sonra ÇARK! — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) October 13, 2024

NUMAN KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARI

10 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Kurtulmuş, " İlk 4 madde hakkında tartışmanın başlaması aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur. Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmada sanki 3. maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması ise en hafif ifadesiyle bir algı yönetimidir. Kabul etmem mümkün değil" demişti.

Kurtulmuş, şunları söylemişti: "Konuşmamın hiçbir yerinde 3. madde diye bir şey geçmemiştir. Ben şunu söylüyorum, usul esasa mukaddemdir. Yani anayasa hangi maddeleri yazacağından daha ziyade anayasanın nasıl yapılacağı, demokratik şeffaf süreçlerin hangi yöntemle yönetileceği ve bu süreçte de anayasanın ruhuna yapımına diline ilişkin konuları şimdiye kadar konuştum. 3. maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur."