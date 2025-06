Hüseyin Cevahir anıldı: Yeter ki sönmesin sol göğsünün altında Cevahir

68 kuşağının ve Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Hüseyin Cevahir, katledilişinin 54’üncü yılında Dersim Mazgirt’e bağlı Şöbek’teli mezarı başında anıldı.

İstanbul Maltepe’de 1971’de öldürülen Cevahir için yapılan yapılan anmaya; Sol Parti Malatya İl Örgütü, Sol Parti Elazığ, Sol Parti Dersim, Sol Parti Hozat İlçe Örgütü, Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak, TKH Dersim İl Başkanı Yaşar Yamaç, Mazgirt DEM İlçe Başkanı Hüseyin Gürbüz, Demokratik Alevi Dernekleri Başkanı Emir Ali Genç, Araştırmacı yazar Cemal Taş ve DBP Dersim İl Başkanı Hasan Polat katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anmada konuşan SOL Parti Hozat İl Sözcüsü Hıdır Dilekçi, "Bugün 54 yıl önce, Maltepe’de Mahir Çayan’la kuşatıldıkları evde elli bir saatlik bir kuşatmadan sonra körpe bedeninde seksen üç mermi yarasıyla katledilen Hüseyin Cevahir’in mezarı başındayız. Hüseyin Cevahir kimdir? Hüseyin Cevahir; Hiç karşılık beklemeden, düşünmeden, hesapsız ve sakınımsız kalbini tüm dünya için, tüm zalimlere karşı barikat gibi ortaya koyan kocaman yürekli bir devrimcidir. Hüseyin Cevahir; Bugün iktidara çöreklenmiş egemenlerin beybabalarının, kıble olarak önünde secde ettikleri ABD 6.filosunu Marmara Denizi'ne döken devrimci anlayışın mimarlarındandır” dedi.

"HALKININ DÜŞÜNE VE GELECEĞİNE CEVAHİR EKENLER UNUTULMAZ"

Cevahir’in ömrünü mücadeleye ve devrime adadığımın vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Çapa Tıp Fakültesi'nde ki öğrenciliğini, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine taşıması, devrimci siyasal süreci daha iyi yürütme çabası olarak tanımlamak gerekiyor. Hayatın her alanında; okulda, kentte, kırda ve fabrikada siyasal faaliyetlerini sürdüren bir devrimci olmakla birlikte, bu tek başına Hüseyin'i anlatmaya yetmez!

Hüseyin; devrimci çizgisini aynı zamanda, sanat ve edebiyat ile yoğuran zengin bir kişiliğe sahipti. Çok kültürlü, okuyan ve araştıran, kendisinin yazınsal ve siyasal metinleri ile edebiyatta yeni bir dil ve eleştiri anlayışı geliştiren entellektüel bir yanı vardı.

Şimdi Cevahir'in mezarı başındayız. Şayet ölüm; fiziken toprağa gömülmekse, evet Hüseyin de fiilen aramızda değil.

Ama Hüseyin, her an, her yıl mezarı başında ve milyonlarca seveninin sloganlarında yaşıyor, yaşatılıyor, anılıyor ve unutulmuyorsa, Cevahir öldü diyebilir miyiz?

Tarihte nice despotlar, nobranlar ve halk düşmanları yaşadı. Onların adını anan var mı, kötülüklerini anlatan kitaplar haricinde. Hüseyin'in genç bedenine 83 kurşun sıkanların adları anılıyor mu bu toplumda. Halkının düşüne ve geleceğine Cevahir ekenler, unutulmaz ve unutulmayacaktır.

Genç bedenini can yoldaşı Mahir Çayan ile birlikte halkının mutluluğuna feda edenlerin destanını yaşatmak ve anlatmak, boynumuzun borcu olsun. Devrimci düşlerini halkların kurtuluşuna adayan tüm devrim şehitleri onurumuzur ve bu onuru yaşatmaya, Cevahir'in kabri başında söz veriyoruz. Yoldaşı ve can arkadaşı, Arkadaş Zekai Özger ne diyordu yoldaşının katli sonrasında:

Alnını,

Dağ ateşiyle ısıtan

Yüzünü,

Kanda yıkayan dostum

Senin,

Uyurken dudağında gülümseyen bordo gül

Benim yüreğimi harmanlayan isyan olsun!..."

Açıklama ve anma "Yüreğimizi harmanlayan büyük Dersimli devrimci Hüseyin Cevahir'in anısı önünde, saygı ve sevgiyle eğiliyoruz. Yaşasın önderimiz Hüseyin Cevahir" sözleriyle son buldu.