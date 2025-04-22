Hüseyin Ersöz, Şişli Belediyesi'ne yapılan kayyum atamasının iptali için mahkemeye başvurduklarını açıkladı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, İBB'ye yapılan operasyon kapsamında Şahan'ın tutuklanması ve Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik kararların iptali için iİstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersöz, dava kapsamında söz konusu idari işlemlerin dayanağını oluşturan Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak somut norm denetimi yapılmasının da talep edildiği belirtildi.

Öte yandan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da benzer bir sürecin sürdüğü ve bu konuda açılan iptal davasının da halen derdest olduğu kaydedildi.

23 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın üç belediye için yaptığı 'görevden alma' paylaşımını alıntılayan Ersöz'ün açıklaması şu şekilde: