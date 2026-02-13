Hüseyin Ersöz’den Soner Yalçın hakkında suç duyurusu

Gazeteci Soner Yalçın’ın eski avukatı Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Soner Yalçın’ın Oda TV’de “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla 26 Ocak 2026, 29 Ocak 2026, 03 Şubat 2026 ve 10 Şubat 2026 tarihli yazıların erişimin engellenmesi talep edildi.

Yalçın hakkında yapılan suç duyurusunda “İftira”, “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” , “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme, Başkasına Verme veya Yayma”, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal”, “Gerçek Kimliğini Gizleyerek Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamaları yönetildi.

AVUKAT-MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ SONA ERMİŞTİ

İki isim arasındaki gerilim 2026 yılının Şubat ayı başlarında artmıştı. Taraflar arasındaki iplerin kopmasına neden olan süreç, İBB davasındaki "adli kontrol" kararlarıyla başlarken, Odatv’de "Hürrem Elmasçı" imzasıyla yayımlanan yazılar tartışmayı farklı bir boyuta taşımıştı.

Ersöz, Yalçın ile avukat-müvekkil ilişkilerinin sona erdiğini duyurmuştu.