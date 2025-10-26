Hüseyin Gün 'casusluk' soruşturmasında itirafçı oldu: Özgür Özel'den tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

'Casusluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün soruşturma kapsamında itirafçı olduğu belirtildi.

Gelişmeyi ilk olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi duyurdu. Haberde, Gün'ün "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı" belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde toplanan yurttaşlara açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Gün ile ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani ‘Necati Özkan’la birlikte bilgileri sızdırdı’ deyip de Necati Özkan’ın ‘2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim’ dediği kişi, Ekrem Başkan’la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi biraz önce itirafçı olmuş, ‘İngiliz ajanıyım ben’ demiş" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye’de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan, İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre ‘Suriye’de olan bitenden haberim vardı’ deyip de hava yapan değilim. İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır. İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum; Hüseyin Gün, 4 Temmuz’da tutuklanmış, Silivri’de dururken alınmış, Ankara Sincan’a götürülmüş. Aylarca Ankara’da tutulmuş. Kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş burada sorgulanmış. Daha ilk gün itirafçı olacakmış."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Buradan açık açık söylüyoruz. Bizim arkadaşlarımıza burada attıkları suç, güya ‘İstanbul Senin’le toplanan veriler, hepinizin kişisel verileriymiş. Yabancı devletlerin eline geçmiş. Be Allah’ın adamları gidin de Ankara Ağır Ceza 23, bilhassa ağır ceza 28, 33’üncü mahkemelerde ve 27’nci idare mahkemesindeki dosyalara bakın. Dikkatle dinleyin. Ağır Ceza 28, şimdiki Dışişleri Bakanı MİT Başkanıyken, Hakan Fidan MİT’teki bütün bilgileri çaldırmış. Aynı dönemde Gelir İdaresi’nden gelir ve vergi bilgilerimiz, SGK’dan sağlık bilgilerimiz, İçişleri Bakanlığından nüfus bilgilerimiz, sekiz bakanlık ve kurumdan bütün bilgilerimiz çalınmış. Dark Web'te hackerların elinde Tayyip Erdoğan’ın da T.C.’si var, benimki de seninki de. “Türkiye’nin bütün verisi çalınmış, onu çaldıran Hakan Fidan. İlk başta susmuş. İbrahim Kalın gelince ağır cezaya suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış. O dava sürüyor. Hakan Fidan’a ‘Neden çaldırdın?’ diyen yok. Bakanlara ‘Neden çaldırdın?’ diyen yok. Bakanlara ‘Neden çaldırdın?’ diyen yok. Erdoğan’a ‘Senin bakanların, MİT Başkanın bu verilere niye sahip çıkmadı?’ diyen yok. Daha burada İstanbul Senin’den, İstanbullunun binerken çıkan dıt dıt sesinden casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım ben. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız. Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak. Altı ayda bir aynı veriyi sen çaldıracaksın, burada tut ki haysiyetsizin biri ‘Verileri bilmem nereye yolladı’ dedi diye Ekrem Başkan’dan hesap soracaksın. Açık açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan’a sevap olan bize günah olamaz. Ona serbest olan bize yasak olamaz. Bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan’a ve bakanlarına soracaksın."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Hüseyin Gün hakkındaki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği hususunda söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış olup, bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır" ifadeleri kullanıldı.