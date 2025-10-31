"Hüseyin Gün kaybedildi" iddialarına Başsavcılık'tan yanıt: "Cezaevine geri gönderildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'casusluk' soruşturmasında tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün “kaybedilmesi” veya “yasadışı şekilde tutulması” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alındı, evinde ve TELE1 binasında polis tarafından arama yapıldı. "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi kullanılan savcılık soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün oldu. Kilit isim Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi. Emniyette 262 sayfa ifade veren Gün, 4 Temmuz'da tutuklandığı için cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in 'casusluk' soruşturmasında 'etkin pişmanlık'tan yararlanan Hüseyin Gün hakkında "Hücresinden alıp nereye götürdünüz, hangi ifadeleri vermeye zorladınız?" ifadelerini hakkında açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başsavcılık, Gün'ün işlemleri ardından cezaevine gönderildiğini belirtti.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Milletvekili olan Murat Emir’in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde yapmış olduğu konuşmasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmayla ilgili olarak halen casusluk suçundan tutuklu bulunan şüpheli Hüseyin Gün’ün tutuklu bulunduğu “ceza İnfaz kurumundan alındığını ve üç gün boyunca geri dönmediğini, nerede tutulduğunun bilinmediğini, kaybedildiğini, şahsın resmi bir soruşturma ve avukatı olmaksızın bu işlemlerin yapıldığı” şeklinde dezenformasyon içeren beyanda bulunması üzerine konu hakkında açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Buna göre;

Yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüphelinin casusluk suçundan önceden tutuklanmasından sonra kendisine ait verilerin incelenmesinden sonra söz konusu suç örgütü faaliyeti kapsamında eylemlerde bulunduğunu anlaşılması üzerine suç örgütü yöneticisi olma suçundan gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

5275 sayılı Kanun’un 92/2’nci maddesi " Terör ve örgütfaaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında dört günü ve hiçbir surette on beș günü geçmemek üzere hâkim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir" şeklinde düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca şüphelinin SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna bağlanılarak rızası alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine verilen İstanbul 12.Sulh Ceza Hakimliği’nin 23/10/2025 tarihli şüphelinin 24/10/2025 tarihinden itibaren birinci kez 4 gün (dörtgün) süre ile ceza infaz kurumundan alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün’de tutulmasına izin verilmesine dair karar uyarınca şüphelinin ceza İnfaz kurumundan çıkış işlemleri yapılarak Emniyet Müdürlüğü’ne teslimini sağlanmıştır.

Gözaltında bulunan şüpheli soruşturma kapsamında elde olunan ek delillere göre üzerine atılı suç örgütü yöneticisi olma ve casusluk suçlarından emniyet ve tarafımızdan alınan ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle adı geçen örgütün casusluk faaliyetleri hakkında bilgiler vermiş, işlemlerinin tamamlanması akabinde ise tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu’na geri gönderilmiştir."