Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık neden AKP'den ihraç edildi?

Eski milletvekili, gazeteci ve siyasetçi Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye düzenlenen operasyon sonrası attığı tweetle gündem oldu.

AKP'den ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık neden AKP'den ihtaç edildi? Detaylar şöyle:

HÜSEYİN KOCABIYIK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1963 yılında Konya'da doğan Hüseyin Kocabıyık, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. 53, 54 ve 55. Hükümetlerde Başbakan Başdanışmanlığı yaptı.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’den aday olarak meclise giren Hüseyin Kocabıyık, 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Hüseyin Kocabıyık, 2018-2022 yılları arasında Uşak Valisi olarak görev yapan Funda Kocabıyık ile evlidir. Çiftin bir çocukları bulunmaktadır.

2025 yılının Mart ayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı, Hüseyin Kocabıyık’ı yeniden siyasetin merkezine taşıdı.

HÜSEYİN KOCABIYIK NEDEN AKP'DEN İHRAÇ EDİLDİ?

Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi ve Erdoğan'a "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" diye yazdı. Bu tweetin ardından Hüseyin Kocabıyık, AKP'den ihraç edildi.

AKP'den ihraç kararının ardından Hüseyin Kocabıyık, sosyal paylaşım sitesi X'te şu mesajı paylaştı: