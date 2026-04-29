Hüseyin Özdemir'den yeni kitap: "Adalet Avukat ile Gerçekleşir"

Hüseyin Özdemir'in yeni kitabı "Geçmişten Günümüze Bilgelerden Özdeyişlerle Avukat - Tanımlar - Kavramlar"'ın ikinci baskısı yayımlandı. "Adalet Avukat ile Gerçekleşir" şiarıyla hareket eden Avukat Hüseyin Özdemir'in kitabı Resse Yaynları etiketiyle okuyucularıyla buluştu.

Özdemir, kitabı avukatlık mesleği hakkında insanlık tarihine yön veren filozof, düşünür ve hukukçular tarafından söylenen, yanı sıra avukatlık hukuku ve avukatlık bilim dalında çok sayıda kitap, makale ve sözlükler tarayıp gerçekleştirdi.

"Adaletsizliğe ve haksızlığa uğramak kadar insanı mutsuz kılan, düş kırıklığına uğratan, psikolojisini bozan, isyan ettiren bir başka olay yoktur" diyen Avukat Hüseyin Özdemir, Platon'a gönderme yaparak, "Adaletsiz toplum, nefessiz toplumdur" dedi.