Hüseyin Yayman'dan Remzi Kartal savunması

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçeleri arasında PKK yöneticisi Remzi Kartal'la telefon görüşmesi yaptığı iddiasının ardından, AKP'li Hüseyin Yayman'ın ortaya çıkan yemek fotoğrafı TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara yol açtı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Remzi Kartal'ın birlikte yemek yediğini belirterek, "Belediye Başkanımız terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin ama muhalifsen gözaltına alınırsın, tutuklanırsın" dedi.

Yayman ise, "Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum ve hiçbir siyasi kimliğim yok. Ben Avrupa Parlamentosunda çözüm sürecini savunan, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanma gerekçeleri arasında, PKK yöneticilerinden Remzi Kartal'la telefonla görüşmesi de yer almıştı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yıllar önce Remzi Kartal'la yemek yediği fotoğrafların çıkması TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe sebep oldu. Yayman, kendisinin akademisyen kimliği nedeniyle yemek yediğini ifade ederken, muhalefet, Ahmet Özer'in de akademisyen olduğuna dikkat çekerek, hukukun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

"HÜSEYİN YAYMAN BURADA AHMET ÖZER SİLİVRİ'DE"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Belediye Başkanımız terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Bey siz onunla yemek yediniz mi? Evet ya da hayır... Yemek yediniz mi yediniz. Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi? AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin, FETÖ'nün elebaşıyla telefonla konuşursun, Amerika'ya gidersin ama muhalifsen gözaltına alınırsın, tutuklanırsın. Bu Meclis bu töhmetten kurtulsun. Son 14 yılda siyaset yapmış insanların FETÖ, PKK, terör örgütleriyle yaptığı görüşmeleri bir çıkartalım. Geriye dönük milletvekiliniz kalmaz" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Esenyurt Belediye Başkanımız bundan yıllar önce Remzi Kartal'la yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle görevden alınmıştır, hem de cezaevine atılmıştır. Şu anda AKP sıralarında Sayın Hüseyin Yayman Bey oturuyor. Remzi Kartal'la yemek yediniz. Suçta ve cezada eşitlik ilkesi var. Siz yıllar önceki telefon görüşmelerine bakarken AKP'nin yarısından fazlasının bugün orada olmaması, cezaevinde olması gerekir. Anayasanın 10. maddesine göre eşitlik istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ORADA AKADEMİSYEN OLARAK BULUNDUM"

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise şunları söyledi:

"Bu tartışmayla ilgili şimdiye kadar sustuk, dinledik, insanlar bildiklerini konuşsunlar diye. Meselenin ana fikri şudur; ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi'nde hoca olarak çalıştım. 'Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası' kitabını yazdım. Bu konuyla ilgili o resimde Avrupa Parlamentosunda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim, akademisyen ve gazeteci olarak. Ben bunları zaten Vatan gazetesinde yazdım. Ben orada akademisyen olarak bulunuyorum ve hiçbir siyasi kimliğim yok. Ben Avrupa Parlamentosunda çözüm sürecini savunan, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu ifade ettim."

Başarır ise "Ben size bir suçlama getirmiyorum. Ahmet Özer de telefonla konuşmuş, o da bir profesör, rektör yardımcısı. O görüşünce terörist oluyor da sen niye olmuyorsun" diyerek tepki gösterdi.