Hüseyin Yıldız kimdir? CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Hüseyin Yıldız kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Hüseyin Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?

Hüseyin Yıldız, 2 Şubat 1967 tarihinde Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Yıldız, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Didim’de yaşamaktadır. 25., 26., 27. ve 28. Aydın CHP Milletvekilidir. Hüseyin Yıldız evli ve bir çocuk babasıdır.

HÜSEYİN YILDIZ’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: