Hüseyin Yıldız kimdir? CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Hüseyin Yıldız kimdir sorusu CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Hüseyin Yıldız kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Hüseyin Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?
Hüseyin Yıldız, 2 Şubat 1967 tarihinde Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Yıldız, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Didim’de yaşamaktadır. 25., 26., 27. ve 28. Aydın CHP Milletvekilidir. Hüseyin Yıldız evli ve bir çocuk babasıdır.
HÜSEYİN YILDIZ’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Hüseyin Yıldız’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1985: Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Gençlik Kollarında siyasi kariyerine başladı.
- 1994: SHP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birleşince siyasi hayatına CHP’de devam etti.
- Haziran 2015: CHP Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi.
- Kasım 2015: Yeniden CHP Aydın Milletvekili seçildi.
- 2018: CHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçti ve 15 milletvekili ile birlikte İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurmasına destek verdi.
- 10 Mayıs 2018: CHP’ye geri döndü.
- 2018: CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi.
- TBMM'de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 2023: CHP Aydın Milletvekili olarak tekrar Meclis’e girdi.