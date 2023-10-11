Husiler: ABD, çatışmalara müdahil olursa İsrail'e karşı savaşa hazırız

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına doğrudan askeri müdahalede bulunması durumunda İsrail'e karşı savaşa hazır olduklarını söyledi.

Yemen'deki Husilerden "ABD, çatışmalara müdahil olursa İsrail'e karşı savaşa hazırız" açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde Husilerin İsrail'e karşı savaşa hazır olduğunu söyledi.

"SAVAŞA KATILMAYA HAZIRIZ"

Husilere ait "Al-Masirah" televizyonuna konuşan Husi, 7 Ekim'de başlayan ve giderek artan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cihat ve direniş ekseninde" ellerinden geleni yapmak için Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Husi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde füze, insansız hava araçları ve askeri seçenekler düzeyinde her şeyle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.