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Husiler: ABD ile İngiltere'nin düzenlediği saldırıda 2 balıkçı öldü

Ajans Haberleri
  • 03.03.2024 11:25
  • Giriş: 03.03.2024 11:25
  • Güncelleme: 03.03.2024 11:26
Kaynak: AA
Husiler: ABD ile İngiltere'nin düzenlediği saldırıda 2 balıkçı öldü

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki El-Meha kenti açıklarında düzenlediği saldırıda 2 balıkçının öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı Kızıldeniz Balıkçılık Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin 1 Mart'ta Meha sahilleri açıklarında balıkçıları hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda 2 balıkçının hayatını kaybettiği, bazılarının kaybolduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.

Açıklamada, ABD ile İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki varlığının binlerce Yemenli balıkçının hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

ABD ile İngiltere'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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