Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini vurduklarını duyurdu

Yemen’deki Husiler, ABD ile İngiltere’nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 5 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesini hedef aldı.

Haberde, 5 kez düzenlenen saldırıların neden olduğu can kaybı veya hasara dair bilgi verilmedi.

Hudeyde kenti, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra üç önemli limana ev sahipliği yapıyor. Husilerin kontrolü altındaki Salif sahil bölgesinde de önemli bir liman bulunuyor.

ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, dün ABD ile İngiltere’nin başkent Sana dahil olmak üzere Yemen’in 3 kentine 25 hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 6’sının da yaralandığı açıklamıştı.





