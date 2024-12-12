Husiler, ABD’yi hedef aldı

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İç savaştaki Yemen’de başkenti Sana ve ülkenin önemli bölümünde yönetimde olan Husiler, 2 ABD muhrip savaş gemisini hedef aldı. Saldırıda ayrıca muhrip savaş gemilerine eşlik eden 3 gemi daha isabet aldı. Saldırı 10 Aralık günü gerçekleştirildi.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada saldırının deniz kuvvetleri ve insansız hava araçlarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda füzeler de kullanıldı. Düzenlenen özel operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Yahya Seri, Filistin halkına olan desteklerini devam ettireceklerini de yineledi.