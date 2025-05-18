Husiler: Ben Gurion Havalimanı'nı son 24 saatte iki kez hedef aldık

Yemen'de Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 16 Mayıs'ta ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına düzenlediği hava saldırılarına karşılık, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na iki balistik füze ve bir insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanında yaklaşık bir saat boyunca uçuşların durduğu, binlerce İsraillinin sığınaklara koştuğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Yemen'den atılan bir füze ve İHA engellendi.

Yediot Aharonot gazetesi, Tel Aviv dahil birçok şehirde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Bat Yam’da bir kişinin sığınaklara kaçarken yaralandığını bildirdi.