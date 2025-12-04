Husiler'in Kızıldeniz'de batırdığı geminin mürettebatı serbest bırakıldı

Umman Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) tarafından temmuzda Kızıldeniz'de batırılan "Eternity C" gemisinin mürettebatının aylar süren gözaltının ardından geri dönüşünün sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Umman'ın, Yemen'deki Eternity C gemisinin mürettebatının durumuna ilişkin insani yardım çalışmaları kapsamında, bugün (Çarşamba) Filipin ve Hint uyruklu 11 kişiden oluşan mürettebatın geri dönüşü sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mürettebatın ülkelerine dönüş hazırlıkları kapsamında Umman Saltanat Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Yemen'in başkenti Sana'dan Umman'ın başkenti Maskat'a nakledildiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, "Umman, bu çabaların tamamlanmasındaki işbirliği nedeniyle ilgili taraflara minnettardır." ifadesini kullandı, ancak taraflara ilişkin detay vermedi.

Umman Haber Ajansı da mürettebatın Sana'dan Maskat'a varış anlarına ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Husiler, temmuz ayında, Kızıldeniz'deki Eternity C gemisinin batırılmasının sorumluluğunu üstlenmiş ve gemi mürettebatının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Husiler, gemiyi, sahibi şirketin "Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin (Husilere bağlı) gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına girişini yasaklayan kararını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını belirtmişti.

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıldır sürdürdüğü "soykırım savaşını" durdurmak amacıyla, İsrail gemilerini ve İsrail'e giden ticari gemileri düzenli olarak hedef alıyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir saldırı başlatmış; bu saldırılarda şimdiye kadar 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 171 bin kişi yaralanmıştı.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması bekleniyordu. Ancak İsrail, her gün anlaşmayı ihlal ederek yüzlerce Filistinliyi öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor.