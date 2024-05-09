Husiler, İsrail'e ait ticari gemilere saldırı düzenledi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, İsrail’e ait olduğunu belirttiği MSC DIEGO ve MSC GINA adlı gemilere Aden Körfezi’nde, Hint Okyanusu’nda ve Umman Denizi’nde da MSC VITTORIA gemisine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Saree, “Vuruş isabetliydi” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Saree, yaptığı açıklamada, “Filistin halkına yönelik baskılara karşı zafer kazanan ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına yanıt veren Yemen Silahlı Kuvvetleri, iki gemiyi hedef alan deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve füze kuvvetlerinin ortak bir operasyonunu gerçekleştirdi. Bu gemilerden ilki Aden Körfezi'ndeki İsrail gemisi MSC DIEGO, diğeri ise MSC GINA'dır. Füze kuvvetleri MSC VITTORIA'yı hedef alan iki özel operasyon gerçekleştirmiştir; bunlardan ilki Hint Okyanusu'nda, diğeri ise Umman Denizi'nde aynı gemiye karşı yapılmıştır. İsabetler doğrudan ve isabetliydi” dedi.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM), gemilere yönelik saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.