Tel Aviv'de siren sesleri: Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi; Ben Gurion Havaalanı hava sahası kapatıldı



Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatırken, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanı hava sahası kapatıldı.

Füze saldırısı sonrası, İsrail'de siren sesleri duyuldu. Füzelerin isabet edip etmediğine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Husilerin İsrail'e saldırıları zaman zaman yoğunlaşarak devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda İsrail, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havaalanı'na ve sahil şehri Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlemişti.

ABD de Husilere yönelik yaklaşık 1.5 ay saldırılar düzenlemiş; ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin gemilere saldırmayacağını ifade ederek, saldırıların durdurulması talimatı vermişti.

Husiler, İsrail ile bağlantısı bulunan gemilere Aden Körfezi civarında saldırılar düzenlemişti.